Die UV-Strahlung über Europa nimmt deutlich zu.

Das zeigt eine Studie, an der unter anderem das Bundesamt für Strahlenschutz beteiligt war. Dafür wurden Daten von 40 UV-Messstationen aus 19 Ländern ausgewertet, und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren. An mehr als der Hälfte nahm die jährliche UV-Strahlung deutlich zu, und zwar um 10 bis 20 Prozent.

Klimawandel verhindert Wolken

Den Forschende zufolge sorgt der menschengemachte Klimawandel dafür,

dass es weniger Wolken über Europa gibt. Veränderungen in der

Ozonschicht würden nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die fehlende

Bewölkung macht sich vor allem über Mittel- und Westeuropa bemerkbar,

also auch über Deutschland.



UV-Strahlung ist die Hauptursache für

Hautkrebs, was die häufigste Krebsart in Deutschland ist. Das Bundesamt

für Strahlenschutz schreibt, dass bei Klimaschutz auch an UV-Schutz

mitgedacht werden sollte, etwa durch Investitionen in Stadtgrün und in

Schattenplätze.