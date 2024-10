Das sind Rekorde, auf die man lieber verzichten möchte:

Nach Berechnungen der Uno wurden im letzten Jahr rund 57 Gigatonnen Treibhausgase ausgestoßen - so viel wurde noch nie gemessen. Dabei war erst im Vorjahr ein neuer Höchstwert registriert worden. Jetzt ist der Wert noch mal um 1,3 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In den zehn Jahren vor der Corona-Pandemie stieg der Ausstoß im Schnitt um 0,8 Prozent.

Uno fordert mehr Einsatz von G20

Die meisten Treibhausgase stammen aus den Bereichen Energie, Transport, Landwirtschaft und Industrie. Vor allem die Industrieländer der G20-Staaten verursachen Treibhausgase. Darum fordert die Uno in ihrem Bericht auch, dass gerade die G20 sich mehr anstrengen, Treibhausgase zu reduzieren. Der Bericht hat den Titel "Bitte keine heiße Luft mehr" - und ist auch ein Hinweis darauf, was die Uno von den Staaten bei der nächsten Welt-Klimakonferenz erwartet. Die beginnt in wenigen Wochen in Baku in Aserbaidschan.