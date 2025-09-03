Die Nordsee war auch im Sommer ungewöhnlich warm.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat Messdaten für Juni, Juli und August ausgewertet. In großen Bereichen gab es demnach oberflächennahe Wassertemperaturen, die 2 Grad und mehr über dem langjährigen Mittelwert lagen. Dazu zählten die westliche und südwestliche Nordsee bis hin zum Ärmelkanal.

Die Behörde geht sogar davon aus, dass 2025 der wärmste Sommer in der Nordsee seit Beginn der Aufzeichnungen war, knapp vor den Rekordsommern 2003 und 2014. Das muss aber noch bestätigt werden. Schon das Frühjahr hatte einen Temperaturrekord gebracht. Auch die deutsche Ostsee war deutlich wärmer als im langjährigen Schnitt.

Für die Fachleute zeigen die Wassertemperaturen, wie sich der Klimawandel auf die Meere auswirkt.