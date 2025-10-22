Wer im Urlaub vor Mückenstichen sicher sein wollte, konnte immer nach Island reisen - bisher.

Denn Island und die Antarktis galten als die einzigen Orte auf der Welt ohne Stechmücken - bis jetzt. Denn Anfang Oktober wurden in Island drei Mücken entdeckt. Das meldet der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes, RUV. Über die Entdeckung hatte zuerst ein Hobby-Forscher in einer Facebook-Gruppe berichtet. Er konnte die Insekten anlocken, einfangen und Fachleuten übergeben. Inzwischen hat das isländische Institut für Naturgeschichte bestätigt, dass Stechmücken jetzt offenbar auch in Island leben.

Ein Biologe sagt, dass die gefundene Mücken-Art Kälte besser aushält als andere - und im Winter zum Beispiel in Kellern Schutz sucht. Solange die Temperatur dort nicht unter den Gefrierpunkt sinkt, können die Insekten überleben und dann ihren Lebenszyklus im nächsten Jahr fortsetzen - jetzt auch in Island.