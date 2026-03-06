Der Klimawandel setzt den Wäldern in Europa schon jetzt zu: Durch Waldbrände, Stürme oder auch dadurch, dass Borkenkäfer Bäume kaputt machen.

Doch das Problem wird in Zukunft noch größer werden. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sich verschiedene Klimaszenarien angeschaut und sagt: Selbst, wenn die Erderwärmung auf etwa zwei Grad begrenzt wird, könnten die Waldschäden mehr werden. Bis zum Jahr 2100 wäre ein Anstieg um rund 20 Prozent möglich.

Wenn die Erde sich aber noch stärker erhitzt, dann sind auch noch größere Waldschäden zu erwarten, etwa doppelt so stark wie heute. Das heißt auch, dass Wälder dann weniger CO2 aufnehmen, was den Druck weiter erhöht. Besonders stark betroffen sind laut der Studie in der Fachzeitschrift Science Süd- und Westeuropa.