Städte werden heißer, es regnet weniger - oder mehr:

So sehen Fachleute die Zukunft mit Klimawandel. Helfen können da Bäume: Sie binden klimaschädliches CO2 und bringen Abkühlung. Die Frage ist aber, welche Bäume haben in Zukunft noch gute Bedingungen in deutschen Städten?

Dazu hat ein Team der TU München ein Online-Tool erstellt. Dort kann man zum Beispiel eine Stadt auswählen, welchen Baum man pflanzen möchte, wie der Boden beschaffen ist und wie viel Platz er hätte. Gefüttert wurde das Tool mit Daten von 5600 Stadtbäumen, darunter die am weitesten verbreiteten Arten.

Das Tool können jetzt zum Beispiel Kommunen nutzen, aber auch Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner. Es gibt Daten für 34 Städte in Deutschland. Heraus kommt zum Beispiel, dass in eher warmen und trockenen Städten wie Berlin und Nürnberg in Zukunft gut Platane, Ahorn und Esche wachsen. In Städten mit mehr Regen wie München könnte man auch Winterlinde und Rosskastanie anpflanzen.