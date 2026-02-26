Fachleute rufen Regierungen immer wieder dazu auf, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ein deutsch-britisches Forschungsteam zeigt: Konkrete staatliche Maßnahmen gegen den CO2-Ausstoß bringen ziemlich schnell Erfolge.

Für die Studie im Fachmagazin Nature untersuchte das Team über zwei Jahrzehnte 43 der größten Volkswirtschaften. Zusammen sind sie für drei Viertel der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Dabei kam raus: Klimapolitik ist vor allem dann effektiv, wenn es besonders viele Maßnahmen gibt, und die besonders konkret und streng sind. Außerdem hilft es, wenn sich Regierungen auf eine Art Politikinstrument spezialisieren - also entweder gesetzliche Verbote und Vorschriften oder wirtschaftliche Anreize und Abgaben. Wichtig ist auch, sich auf die größten CO2-Sünder zu konzentrieren. In den meisten Ländern sind das die Energieerzeugung und der Verkehr.

Laut der Studie wurden durch schon bestehende Klimaschutzmaßnahmen allein im Jahr 2022 drei Milliarden Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht ungefähr den jährlichen Emissionen der gesamten EU.

