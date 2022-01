Das zeigen Untersuchungen von Forschenden aus den USA. Sie haben Autopsien an den Vaginen von natürlich gestorbenen Delfin-Weibchen gemacht. Dabei fanden sie heraus, dass die Tiere nicht nur eine Klitoris haben, sondern dass diese Klitoris dem menschlichen Organ ziemlich stark ähnelt. Sie enthalte extrem viele Nervenenden und Gewebestrukturen, die durch Stimulation stärker durchblutet und dadurch anschwellen könnten - ähnlich wie menschliche Sexualorgane. Angesichts der Tatsache, dass der Beckenboden von Delfin und Mensch so unterschiedlich ist, sei diese Ähnlichkeit überraschend.

Aus der Forschung war bislang schon bekannt, dass Delfin-Weibchen sich gegenseitig mit der Nase oder den Flossen an der Vagina stimulieren, und dass Delfine das ganze Jahr über Sex haben - also nicht nur, wenn die Weibchen fruchtbar sind.

Die Forschenden bedauern, dass es bisher so wenig wissenschaftliche Untersuchungen zu weiblichen Genitalien im Tierreich gibt. Auch die menschliche Klitoris sei erst in den 90er Jahren vollständig beschrieben worden. Das Team will diese Forschungslücke nun schließen, um die Sexualität von Wirbeltieren besser zu verstehen.