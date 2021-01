Es geht unter die Gürtellinie – und zwar die der Dinosaurier.

Ein internationales Forschungsteam hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal die Kloake eines Dinosauriers beschrieben – sozusagen die Allzwecköffnung für Urin, Kot und zur Fortpflanzung, wie sie auch Reptilien, Vögel und Fische heute haben. Die Wissenschaftler widmeten sich diesem Körperteil bei einem relativ kleinen Saurier, dem Psittacosaurus. Von diesem Saurier gibt es ein Fossil, bei dem Haut- und Farbmuster der Kloake entdeckt wurden.

Die Forschenden vermuten, dass die Saurier-Körperöffnung so ähnlich aussah wie die von Krokodilen heute. Sie gehen auch davon aus, dass sie pigmentiert war. Möglicherweise haben die Saurier sie zur Paarungszeit präsentiert – auch das machen verschiedenen Tiere so. Dagegen sind sich die Experten nicht sicher, ob der Saurier auch Drüsen für Sexuallockstoffe in seiner Allzwecköffnung hatte.