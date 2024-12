Man kann eigene Tomaten anpflanzen, eigene Blumen und auch eigenes Klopapier.

Der Strauch Plectranthus barbatus hat Blätter, die ungefähr so groß sind wie ein Klopapierblatt. Sie sind weich, weil sie feine Härchen auf ihrer Oberseite haben und duften nach Minze und Zitrone. In Afrika wird der Busch schon seit langem für nach dem Toilettengang benutzt. Die britische BBC berichtet, dass dort aber vor allem junge Menschen den Nutzen oft nicht mehr kennen. Dabei ist der Preis für Klopapier in Afrika gestiegen. Weltweit wird es hauptsächlich aus Holz-Zellstoff hergestellt - wofür nach wie vor Bäume gefällt werden.

Mittlerweile gibt es laut dem Bericht aber wieder Initiativen, den Busch und seine duftenden Blätter als Klopapierersatz unter die Leute zu bringen. Am Nationalen Museum in Kenia werden zum Beispiel Vorträge dazu angeboten und Setzlinge verkauft. Auch in Florida gibt es eine Initiative dazu. Allerdings sind die Blätter nur was für Kompost-Toiletten, weil sie Rohre verstopfen könnten. In Deutschland dürfte es der Strauch als tropische Pflanze sowieso schwer haben.