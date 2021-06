Gefährdet ist die Tierart bereits, vor allem wegen Abholzungen, der Ausweitung von städtischem Gebiet und einer Virus-Infektion, an der seit einigen Jahren viele Koalas sterben. Außerdem kam in den großen Buschfeuern in New South Wales und Queensland 2019 und 2020 fast ein Drittel der Koala-Population ums Leben. Forschende befürchten, dass das australische Wappentier bis 2050 im Bundesstaat New South Wales ausgestorben sein könnte.

15 Millionen Euro für die Rettung der Koalas

Laut der australischen Regierung sollen umgerechnet mehr als 15 Millionen Euro investiert werden in die Wiederherstellung von Lebensräumen, in die Erforschung von Krankheiten, die Kartierung von Populationen und die Unterstützung von Tierärzten.

Koalas sind auf ganz spezielle Lebensräume angewiesen. Sie fressen zum Beispiel nur die Blätter einiger Eukalyptus- und weniger anderer Bäume. Nach einer Analyse der Naturschutzorganisation WWF sind seit den 1990er Jahren in einigen Regionen Australiens etwa 80 Prozent der Koalas verschwunden.