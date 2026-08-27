Nachdem erstmal nur Fachpublikum zugelassen war, öffnet heute die Gamescom in Köln für alle.

Außerdem eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gamescom Congress. Dabei soll's um Bildung, Demokratie und Teilhabe durch Gaming gehen. Es beteiligen sich Vertretende zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation, des Uno-Flüchtlingshilfswerks und der Polizeibehörde Europol.

Die Gamescom ist weltweit die größte Messe für Computerspiele. Mehr als 1.600 Firmen zeigen ihre neuen Entwicklungen. Letztes Jahr waren mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher dabei.