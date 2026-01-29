Hormone können wir offenbar auch schmecken.

Laut einem Forschungsteam der TU München sind es unter anderem das Sexualhormon Testosteron, das Schwangerschaftshormon Progesteron und verschiedene Stresshormone. Die Forschenden haben herausgefunden, dass zum Beispiel zwei bestimmte Proteine in unserem Geschmackssinn auf diese Hormone anspringen. Auf der Zunge schmecken wir mit ihnen bitter.

Erklärung für veränderter Geschmack

Aus Sicht der Forschenden funktionieren damit Teile unseres Geschmackssinns auch als Sensoren für körperliche Veränderungen. Möglicherweise ist das auch eine Erklärung dafür, dass uns Essen unter Stress oder in einer Schwangerschaft anders schmecken kann.