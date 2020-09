Es geht um Kolibris in den Anden in Südamerika. Sie leben unter extremen Bedingungen in bis zu 5000 Metern Höhe. Dort ist es kalt, nass und es gibt wenig Sauerstoff. Ein Forschungsteam aus den USA und Südafrika hat jetzt sechs verschiedene Kolibri-Arten in den peruanischen Anden untersucht und festgestellt: Sie alle fallen nachts in eine Kältestarre. Die wird auch Torpor genannt. Dabei reduzieren die Vögel ihre Stoffwechselprozesse auf ein Minimum und funktionieren quasi nur noch auf Sparflamme.



Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Biology Letters, dass alle untersuchten Arten ihre Körpertemperatur nachts auf fünf bis zehn Grad Celsius senken. Eine Art – das Schwarzbauch-Glanzschwänzchen – fuhr sie sogar auf gut drei Grad Celsius runter. Das ist die niedrigste Temperatur, die bisher bei einem Vogel gemessen wurde.