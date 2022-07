Bei Entscheidungen organisiert sich eine Ameisenkolonie ähnlich wie ein Netzwerk von Nervenzellen im Gehirn.

Darauf deuten die Ergebnisse einer Studie hin, die dieses Verhalten gezielt untersucht hat. Die Forschenden vergleichen den Prozess der Entscheidungsfindung mit einer Kosten-/ Nutzen-Rechnung. Wann zum Beispiel lohnt sich ein Umzug der ganzen Kolonie, wenn es zu heiß wird?

In ihrer Versuchsreihe stellten die Forschenden fest, dass es einerseits von der Temperatur abhängt, wann die Ameisen umziehen - andererseits aber auch von der Größe der Kolonie: In den Experimenten fiel die Entscheidung zum Umzug in einer kleineren Gruppe von Ameisen früher als etwa in einer Kolonie mit 200 Insekten. Die Wahrnehmungen der einzelnen Tierchen werden mithilfe von Pheromonen kommuniziert - also Botenstoffen, die für uns Menschen unsichtbar sind. Deren Menge werde bei größeren Kolonien anders skaliert, schreiben die Forschenden in ihrem Fachartikel im Magazin PNAS. Mit einem mathematischen Modell haben sie außerdem nachgewiesen, dass ein solcher Mechanismus plausibel ist.