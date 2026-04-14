Hey, sollen wir uns mal über Rosenkohl unterhalten?

Für viele klingt das als Thema vielleicht langweilig - doch das muss nicht sein. Forschende haben herausgefunden, dass Menschen es systematisch unterschätzen, wie unterhaltsam und interessant Gespräche über vermeintlich langweilige Themen tatsächlich sind.

Ein Team von der Uni Michigan hat Experimente mit mehr als 1800 Teilnehmenden gemacht. Dabei sollten sie einschätzen, wie viel Freude ihnen Gespräche über bestimmte Themen machen würden. Sie hatten vorher gesagt, welche Themen sie langweilig fanden, zur Auswahl standen etwa die Weltkriege, Börse, Fitness, Katzen oder vegane Ernährung. Danach sprachen sie mit einem Freund oder auch Fremden darüber.

Heraus kam: Selbst wenn beide erwartet hatten, es würde langweilig werden, lief es meistens besser. Denn laut den Forschenden ist das Thema gar nicht so wichtig. Es geht um den gemeinsamen Austausch, sich gehört zu fühlen, und etwas über das Leben des anderen zu erfahren. Das kann selbst ein alltägliches Thema bedeutungsvoll machen.

Die Studie ist im "Journal of Personality and Social Psychology" erschienen.