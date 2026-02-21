Jede und jeder Vierte unter 30 in Deutschland hat schon mal per Handynachricht Schluss gemacht.

Das zeigt eine Online-Befragung vom Digitalverband Bitkom. Befragt wurden fast 1500 Menschen ab 16. Die meisten haben sich allerdings nicht per Messenger getrennt, sondern sich dafür persönlich getroffen - aber Leute unter 30 trennen sich viel seltener mit einem persönlichen Treffen als ältere Menschen. Fast jede und jeder zehnte Befragte hat eine Beziehung schon mal durch "Ghosten" beendet.

Eine Sprecherin von Bitkom sagt: Digitale Kommunikation verändert, wie wir miteinander kommunizieren. Sie mache Kontakte einfacher und schneller, aber sie verändere auch, wie wir schwierige Gespräche führen. Das zeige sich vor allem bei jungen Menschen.