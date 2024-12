Zwinkernde Smileys, Konfettikanonen und Affen, die sich die Augen zuhalten - es gibt viele verschiedene Emojis, und wie wir sie nutzen, das sagt auch was über uns aus.

Ein US-Forschungsteam hat das bei 320 erwachsenen Menschen untersucht. Die mussten einen umfangreichen Online-Fragebogen ausfüllen, in dem es um Persönlichkeitsmerkmale und Bindungsmerkmale ging und auch darum, wie oft und welche Emojis sie in Chats mit verschiedenen Personen nutzen - also mit Freunden, Familie und Partnerinnen und Partnern.

Frauen emoji-tionaler?

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Plos One, dass besonders Menschen, die gut mit Gefühlen umgehen und vertrauensvolle Beziehungen eingehen können, häufig Emojis genutzt haben. Außerdem haben Frauen häufiger Emojis mit Freunden und Familie geteilt als Männer. Das könnte darauf hindeuten, dass Frauen emotional ausdrucksstärker sind und in Nachrichten präzisere Bedeutungen vermitteln wollen. Es könnte allerdings auch sein, dass Frauen das Gefühl haben, sie müssten Emojis verwenden, weil das von ihnen als Frauen erwartet wird.

Die Forschenden weisen auch auf Beschränkungen bei ihrer Studie hin: Denn teilgenommen haben nur weiße, gebildete und englischsprachige heterosexuelle US-Amerikanerinnen und -Amerikaner. Es könnte also sein, dass die Ergebnisse bei Teilnehmenden aus anderen Kulturkreisen und Bildungsschichten ganz anders ausgefallen wären.