Im Netz gibt es jede Menge Videos von Hunden, die über Sprechbuttons mit Menschen kommunizieren. Der Hund drückt mit der Pfote auf Buzzer in verschiedenen Farben, und dann ertönt ein Wort oder Satz.

Aber drücken die Hunde diese Buttons einfach wahllos oder gezielt? Das hat ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Kalifornien in San Diego untersucht. Und dabei kam raus: Hunde können über solche Buttons wirklich ihre Bedürfnisse ausdrücken. Für die Studie haben die Forschenden rund 150 Hunde fast zwei Jahre lang beim Tastendrücken beobachtet. Am häufigsten haben die Hunde die Buttons mit Wörtern wie "draußen", "Leckerli" und "Töpfchen" gedrückt. Bemerkenswert finden die Wissenschaftler aber, dass die Hunde die Tasten auch sinnvoll kombiniert haben - also zum Beispiel "draußen" + "Töpfchen" oder "Essen" + "Wasser" zusammen. Solche Kombis sind laut der Studie häufiger vorgekommen als zufällig erwartet. Die Wissenschaftler gehen deswegen davon aus, dass die Hunde so bewusst kommunizieren könnten.

Das Forschungsteam will als nächstes untersuchen, ob die Tiere über solche Buttons vielleicht außer ihren Bedürfnissen auch Ideen ausdrücken können.