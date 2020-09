Beerdigt werden in einem Wald - das geht in Deutschland schon an einigen Stellen.

Allerdings darf dort nur die Asche des Verstorbenen vergraben werden, weil die Leichname im Sarg zu lange für eine Zersetzung brauchen. Das könnte sich bald ändern, denn ein niederländischer Student hat einen Sarg aus Pilzfäden erfunden. Darin sollen Leichen schon nach drei Jahren verwest sein - in einem hölzernen Sarg dauert das etwa ein Jahrzehnt.



Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden