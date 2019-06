Giftig sind die Wolken nicht - aber sie heizen die Erde auf. Zwei Atmosphärenforscherinnen des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums sagen sogar: Kondensstreifen und Wolken, die aus ihnen entstehen, tragen mehr zur Erwärmung der Atmosphäre bei als das CO2, das Flugzeuge ausstoßen. Die beiden Wissenschaftlerinnen haben ausgerechnet, dass sich der Einfluss der Kondensstreifen aufs Klima bis 2050 verdreifachen wird - weil der Flugverkehr zunimmt und weil Flugzeuge immer höher fliegen.

Die Streifen entstehen, wenn Wasserdampf und Rußteilchen aus den Abgasen von Flugzeugen in großen Höhen auf kalte Luft treffen. Das Ergebnis sind Eiswolken - die man manchmal noch Stunden später am Himmel sehen kann. Diese Wolken verhindern, dass Wärme von der Erde ins All abstrahlt. Deswegen plädieren die Wissenschaftlerinnen dafür, dass der Emissionshandel auch Kondensstreifen berücksichtigt. Und dafür, dass Flugzeuge viel, viel weniger Ruß ausstoßen dürfen.