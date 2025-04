Wer soll neuer Papst werden? Darüber entscheiden die Kardinäle im Konklave und höchstwahrscheinlich wird einer von ihnen dann gewählt.

Halb ernst gemeint hat ein Student aus Zürich deshalb jetzt einen Kardinal-O-Mat entwickelt, eine Internetseite, die bei der Wahl helfen könnte, ähnlich wie der Wahl-O-Mat. Über den Kardinal-O-Mat kann man die eigenen Überzeugungen mit den Haltungen verschiedener Kardinäle abgleichen. Abgefragt werden Thesen wie "Geschiedene und Wiederverheiratete sollten in Einzelfällen zur Kommunion zugelassen werden". Am Ende erfährt man, welcher Kardinal mit eigenen Ansichten am meisten übereinstimmt und hat so seinen persönlichen Papst-Favoriten.

Ein Webentwickler aus Niedersachsen hat eine ähnliche Seite an den Start gebracht. Er sagt aber selbst, dass die nur ein Gag für Freunde ist und er "von keinem der Kardinäle" je gehört habe.

Die Katholische Nachrichten-Agentur weist daraufhin, dass die Quelle, die beide Studenten nutzen, nicht neutral ist: Das konservative "College of Cardinals Report". Das ist Franziskus' Zeit als Papst gegenüber kritisch eingestellt.

Was Papst Franziskus und Religionen für Klima und Umwelt getan haben, besprechen wir in unserem Podcast Update Erde.