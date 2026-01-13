Egal, was du singst, ich singe es besser.

Das ist die Einstellung von Nachtigall-Männchen. Sie passen ihren Gesang blitzschnell an den von Rivalen an, quasi in Echtzeit. Das haben Forschende aus Deutschland und Österreich herausgefunden. Das Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Leipzig schreibt, dass Tonhöhen und Tonlängen sich direkt an der Konkurrenz orientieren.

Dabei finden komplexe Prozesse statt: Das Gehörte wird verarbeitet und die passende Antwort kommt direkt. Nur wenige Tiere beherrschen das, neben den Menschen zum Beispiel noch Delfine und Papageien. Nachtigall-Männchen machen das im Wettstreit um Lebensräume oder Weibchen.

Die Studie ist im Fachblatt "Current Biology" erschienen.