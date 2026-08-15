Sie ist mehr als 55 Meter hoch und sorgt auch für Diskussionen: In Polen ist eine gigantische Marienstatue eingeweiht worden.

Das Bauwerk steht in Konotopie, westlich von Warschau, und gilt als größte Marienfigur in Europa. Die aus weißem Stein geschaffene Maria steht auf einem kronenförmigen Sockel.

Gestiftet hat das Monument ein privater Unternehmer und einer der reichsten Männer Polens, der Bau soll ihn umgerechnet etwa 23 Millionen Euro gekostet haben. In Konotopie selbst hoffen die Anwohner jetzt, dass die Riesenstatue Touristen anlockt, heißt es etwa in der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza. Einige polnische Geistliche allerdings kritisieren die Statue und die Feier um das Monument schon als Götzenverehrung.