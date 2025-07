Ist das Handy oder der Toaster kaputt, stellt sich die Frage: Soll ich es wegschmeißen, oder lohnt sich eine Reparatur noch?

Das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen hat sich in repräsentativen Befragungen in sieben Ländern angeschaut, was Leute darüber denken. Im Schnitt hat rund die Hälfte der insgesamt 14.000 Befragten in den letzten zwölf Monaten ein Elektrogerät reparieren lassen - in Deutschland und Frankreich waren es weniger, in den USA und vor allem in Italien deutlich mehr. In allen untersuchten Ländern wünschen sich die Menschen aber, dass das Reparieren von Elektrogeräten einfacher wird. Dabei zieht für die meisten das Argument, dass Reparieren billiger ist als Neukaufen - wobei sie als Reparaturkosten maximal 15 bis 20 Prozent des Neukaufpreises für angemessen halten.

Die Marktforscher schließen aus ihren Ergebnissen: In Deutschland und den anderen untersuchten Ländern gibt es noch keine richtige Reparaturkultur - aber das Potenzial wäre da. Das würde auch helfen, den Elektroschrott zu reduzieren.