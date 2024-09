Jede Generation hat so ihre eigenen Ernährungsgewohnheiten.

Und damit könnten bestimmte Speisen nach und nach aus den Supermarktregalen verschwinden, zum Beispiel Schmalz. Das Marktforschungsinstitut YouGov hat ausgerechnet, dass dieses tierische Fett hauptsächlich von Menschen über 60 gekauft wird, also der sogenannten Boomer- und der Wiederaufbauer-Generation. Deren Anteil an der Bevölkerung nimmt immer weiter ab. Die Wiederaufbauer, also die über 70-Jährigen, machen aktuell 18 Prozent der Menschen in Deutschland aus. Der Anteil der sogenannten Millenials und iBrains - also der etwa zehn bis Anfang-40-Jährigen steigt dagegen noch. Und die kaufen weniger tierische und dafür mehr pflanzliche Fette.

Außerdem trinken sie weniger Filterkaffee und auch der Trend zum Frühstück geht laut dem Bericht zurück - und damit könnten auch Kondensmilch, Kaffeesahne und Kaffeefiltertüten verschwinden sowie Marmelade und Honig.