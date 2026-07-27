Wenn Forschende wissen wollen, wie es um den Drogenkonsum in einer Stadt steht, dann machen sie normalerweise Abwasser-Analysen.

Die geben dann ein relativ verlässliches Bild, was in welchen Mengen konsumiert wird. Forschende in Italien haben noch eine Methode erfolgreich getestet. Sie haben Drogen im Feinstaub der Stadtluft nachgewiesen. Die Rückstände sind so klein, dass sie keinem Menschen schaden könnten. Aber sie reichen aus, um nachzuweisen, was wann und wo konsumiert wird.

Die Forschenden von der Uni Venedig haben Luftproben aus zehn italienischen Städten analysiert. In allen Proben fanden sie Rückstände von Kokain. Aber auch Ketamin und THC, also den Wirkstoff von Cannabis konnten sie nachweisen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Kokain eher unter der Woche konsumiert wird, und Cannabis eher am Wochenende. Die Ergebnisse aus den Proben stehen unter anderem im aktuellen italienischen Drogenbericht.