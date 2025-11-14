Kopfschmerzen sind nach wie vor weit verbreitet.

Laut einer Studie im Fachmagazin The Lancet Neurology leidet weltweit fast jeder Dritte unter einer Kopfschmerzerkrankung. Betroffen sind etwa drei Milliarden Menschen, Frauen häufiger als Männer.

Obwohl Spannungskopfschmerzen häufiger vorkamen, beeinträchtigt Migräne Patientinnen und Patienten am stärksten. Etwa 90 Prozent der Zeit mit gesundheitlichen Einschränkungen durch Kopfschmerzen gehen auf Migräne zurück. Sie wird häufig begleitet von Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit.

Bei den grundlegenden Ursachen ist die Forschung offenbar nicht entscheidend vorangekommen. In den letzten 30 Jahren wurde keine bedeutende Veränderung der Kopfschmerzbelastung weltweit beobachtet.

Die Forschenden hinter der Studie sagen, dass ein Großteil der weltweiten Kopfschmerzbelastung vermeidbar wäre - wenn die Menschen besser aufgeklärt und besser mit Medikamenten versorgt würden.