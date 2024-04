Ausschlag, Rheuma, Tinnitus, Asthma - you name it, Kortison hilft.

Und zwar meistens, indem es die Entzündungsreaktion im Körper dämpft. Bei Allergien und anderen Beschwerden reagiert der Körper zu heftig und schadet sich am Ende selbst. Wie Kortison aber eigentlich wirkt, wusste man bisher nicht so genau. Ein Forschungsteam unter Leitung der Uniklinik Erlangen hat dazu Experimente gemacht, mit Immunzellen von Mäusen. Die zeigen: Kortison wirkt auf die Mitochondrien, die als kleine Kraftwerke in fast allen unseren Zellen Energie liefern. Bei Entzündungen schalten die Mitochondrien in Immunzellen aber um, sodass die nicht mehr Energie, sondern Abwehrstoffe produzieren. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Nature, dass das Kortison diese Umstellung rückgängig macht. Das bremst auch die Entzündung aus und stoppt so übermäßige Immunreaktionen.