Wenn in großem Stil gefischt wird, dann gibt's immer auch ungewollten Beifang - also Tiere, die mit ins Netz gehen, aber gar nicht das Ziel waren.

Darunter sind auch Quallen - und die könnten eigentlich noch weitergenutzt werden, nämlich für Kosmetika und Biotech. Das schreibt ein spanisches Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Marine Science. Die Forschenden sagen: Bisher wird Quallen-Beifang von Fischern eher als störend empfunden. Dabei könnten die Tiere sehr gut weiterverwertet werden, weil sie nämlich viel Kollagen enthalten.

Dieses Protein ist bei uns Menschen ein wichtiger Bestandteil der Haut und des Bindegewebes - zum Beispiel in Knochen, Zähnen und Knorpel. Deshalb könnte das Kollagen aus Quallen sehr wertvoll sein für Kosmetik und Medizin. In der Forschung wird Kollagen zur Gewebezüchtung genutzt. Außerdem wird das Material in der Lebensmitteltechnik eingesetzt. Die Forschenden sagen, dass es nachhaltig ist, den Quallen-Beifang zu nutzen - und dass er eine zusätzliche Einnahmequelle für Fischer sein kann.