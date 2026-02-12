Im Krankenhaus gibt's Aufgaben, die darf nur ein Arzt oder eine Ärztin machen.

Doch eine Analyse des Cochrane-Netzwerks zeigt: Wenn Pflegepersonal gut qualifiziert ist, dann könnte es Patientinnen und Patienten im Krankenhaus bei vielen Dingen mindestens ebenso sicher versorgen. Es gab kaum oder keine Unterschiede bei Sterblichkeit, Patientensicherheit, klinischen Ergebnissen oder der Lebensqualität. Grundlage waren mehr als 80 internationale Studien mit über 28.000 Teilnehmenden.

Die stammten vor allem aus Großbritannien, skandinavischen Ländern, Australien und den Niederlanden. Dort werden Menschen in Pflegefachberufen akademisch ausgebildet. Sie haben erweiterte Rollen und mehr Verantwortung. Deutschland hinkt bei der Entwicklung hinterher.

Eine Pflegewissenschaftlerin aus Braunschweig forderte, die Aus-, Fort- und Weiterbildung schnell an das internationale Niveau anzupassen. Eine andere Expertin aus Münster mahnte aber zur Vorsicht. Wenn Pflegepersonal Aufgaben von Ärzten übernimmt, dann fehlt es an Zeit für die anderen Aufgaben - und das, obwohl bei Pflegeberufen ohnehin ein Mangel herrscht.