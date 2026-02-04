Fast 40 Prozent aller weltweiten Krebserkrankungen lassen sich auf Faktoren zurückführen, die wir beeinflussen könnten.

Das hat ein Team der Internationalen Agentur für Krebsforschung im französischen Lyon ermittelt. Es hat sich 36 verschiedene Krebsarten genauer angeschaut. Der Fokus lag darauf, welche Risikofaktoren zu diesen Krebsarten führen, und wie stark die Menschen diesem Risiko ausgesetzt sind. Die Forschenden sind auf 30 Faktoren gekommen, die vermeidbar sind: Zum Beispiel Rauchen, viel Alkohol trinken, Übergewicht, UV-Strahlung und bestimmte Infektionen wie HPV.

Laut der Studie ließen sich in Deutschland bei Frauen rund 30 Prozent der Krebserkrankungen vermeiden und bei Männern fast 40 Prozent. Der Erhebung zufolge sind von weltweit 18,7 Millionen neuen Krebserkrankungen pro Jahr sieben Millionen vermeidbar gewesen.