Wenig sitzen, regelmäßiger Sport und ausreichend Schlaf - das wären ganz gute Vorsätze fürs neue Jahr.

Laut einer Studie im Fachmagazin BMC Public Health, schützt so ein aktiver Lebensstil konkret vor Demenz und vor Schlaganfällen. Forschende haben die Gesundheitsdaten von fast einer halben Million Menschen aus Großbritannien ausgewertet.

Diejenigen mit viel Bewegung und ausreichend Schlaf bekamen im höheren Alter seltener Schlaganfälle oder Demenz.

Ideale Schlaf- und Sitzdauer

Dabei betrug die tägliche Schlafdauer idealerweise sieben bis acht Stunden am Tag. Die tägliche Sitzdauer sollte kürzer als sechs Stunden sein. Und die Menschen machten entweder 150 Minuten pro Woche moderaten Sport, oder mindestens 75 Minuten intensiveren Sport.

Ein unbeteiligter Forscher der Deutschen Neurologischen Gesellschaft sagte, dass sogar genetisch vorbelastete Menschen durch so ein Aktivitätsmuster ihr Krankheitsrisiko senken können.

Viele Menschen mit Demenz

In Deutschland leben zur zeit 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz-Diagnose. Fachleute erwarten in den nächsten Jahren aber wesentlich mehr Fälle, weil es immer mehr ältere Menschen geben wird.

Auch bei Schlaganfall wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Zurzeit erleiden rund 270.000 Menschen jedes Jahr einen Schlaganfall in Deutschland.