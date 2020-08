In Belarus verbreiten sich auf Social Media gerade Videos, in denen Männer ihre Militär- oder Polizeiuniform wegwerfen oder sogar verbrennen.

Damit wollen sie gegen die Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden in Minsk protestieren. In den Videos sagen die Männer, sie könnten die Uniform nicht mehr mit Stolz tragen, wenn andere in dieser Uniform so hart gegen friedliche Proteste vorgehen.

Einer von ihnen sagte der BBC, er sei überrascht, wie gewaltsam die Polizei agiere. Ihm selbst sei in der Ausbildung beigebracht worden, dass man nur hart gegen Leute vorgehen dürfe, die einen mit einer Waffe bedrohen oder angreifen. Die Demonstrierenden hätten aber nichts außer einem T-Shirt und Sportschuhen.

Die weißrussische Staatsführung steht international zunehmend unter Druck, weil sie hart gegen die Proteste gegen die Wiederwahl von Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko vorgeht. Bei den Demos wurden Tausende Menschen zeitweise festgenommen, viele berichten von Misshandlungen.