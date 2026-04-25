Weltweit machen immer mehr Menschen Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen.

Wie der Branchenverband Clia mitteilt, sind die Passagierzahlen letztes Jahr noch mal gestiegen, auf über 37 Millionen. Das sind mehr als sieben Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als je zuvor.

Allein aus Deutschland kamen fast drei Millionen Passagiere. Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Kreuzfahrtmarkt weltweit. Viele neue Schiffe werden gebaut.

Umweltschutz-Organisationen kritisieren die Entwicklung. Kreuzfahrtschiffe stoßen besonders viele Treibhausgase aus. Dazu kommt oft noch die Anreise zum Schiff per Flugzeug.