Eine Kreuzspinnenart aus Asien ist bei der Jagd besonders perfide.

Nach einer Studie aus China fängt sie Glühwürmchen - und lockt mit den Leuchtsignalen ihrer Beute weitere Glühwürmchen an. Und nicht nur das: Die Spinne der Art Araneus ventricosus kann offenbar auch die Leuchtsignale männlicher Glühwürmchen so verändern, dass sie aussehen wie bei den Weibchen - und so noch mehr Männchen ins Netz fliegen.

Dem Team um einen Wissenschaftler der Hubei-Universität in Wuhan war aufgefallen, dass sich in den Netzen der Spinnen vor allem männliche Glühwürmchen befanden - und diese eher wie ihre weiblichen Artgenossen blinkten. Bei der Glühwürmchen-Art blitzen Männchen zweimal auf, die Weibchen leuchten nur in Einzelimpulsen.

Die Forschenden konnten allerdings nicht klären, wie genau die Spinnen das Glühwürmchen-Licht verändern - ob mit ihrem Biss oder durch die Wirkung ihres Gifts.