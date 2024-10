Mehr Vermietungen über Airbnb führen offenbar zu mehr Verbrechen.

Zwei Kriminalsoziologen aus Großbritannien und den USA haben am Beispiel von London einen auffälligen statistischen Zusammenhang festgestellt, der sich nach ihrer Ansicht nicht anders erklären lässt.

Sie haben Daten zur Airbnb-Vermietung von Januar 2015 bis März 2018 mit der jeweiligen Londoner Verbrechensstatistik verglichen. Das Ergebnis: Je mehr Airbnb-Vermietungen es gab, desto höher lag die Kriminalitätsrate bei Raubüberfällen, Diebstählen und Einbrüchen. Die Autoren führen das darauf zurück, dass es durch die Vermietungen mehr Gelegenheiten für Straftaten gibt - zum Beispiel, weil es dort dann mehr Touristinnen und Touristen gibt und mehr Immobilien, die regelmäßig leer stehen.

Die Autoren prüften auch alternative Erklärungen für die erhöhte Kriminalität, etwa den Zusammenhang mit veränderten Polizeipatrouillen, mit der Nähe zu Touristenattraktionen oder Fußballspielen oder mit dem soziale Gefüge der Stadtteile. Sie sagen, dass keiner dieser Faktoren den Anstieg ausreichend erklären konnte.

Steigende Kriminalität in Ausgehviertel?

Einen Extremfall fanden die Wissenschaftler im Londoner Ausgehviertel Soho. Dort wurden bis zu 30 Prozent der Haushalte für Airbnb-Vermietungen genutzt. Dadurch sind die langfristigen Bewohner, die ein persönliches Interesse am Schutz ihrer Nachbarschaft hätten, oft deutlich in der Minderheit.

Über Airbnb werden mittlerweile Zimmer, Wohnungen und Häuser in mehr als 100.000 Städten vermietet. Einige Städte haben das eingeschränkt, weil durch die Vermietungen an Touristen Wohnraum für Einheimische verloren geht. Die Forscher fordern noch stärkere Regulierungen. Denn leiden würde unter der steigenden Kriminalität vor allem die Nachbarschaft in den betroffenen Stadtteilen.

Für die Berechnungen teilten die Forscher London in Zonen ein, die aus wenigen Straßen und etwa 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern bestehen. Den Analysen zufolge hing innerhalb einer Zone jede einzelne zusätzliche Airbnb-Vermietung mit einem Anstieg der Raubüberfälle um zwei Prozent zusammen, bei Diebstählen und Einbrüchen stieg der Wert um etwa ein Prozent.