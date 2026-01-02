Im Strafrecht sollte Moos mehr Beachtung finden.

Das ist der Appell einer Studie im Fachmagazin Forensic Science Research. Darin haben Forschende Kriminalfälle aus verschiedenen Ländern der letzten 150 Jahren zusammengetragen, in denen Sporen von Moos zur Aufklärung von Verbrechen beigetragen haben.

Moos führt zu begrabenem Kind

In einem Fall haben sie die Ermittelnden sogar direkt zu einem begrabenen Kind geführt. 2011 hatte ein Vater im US-Bundesstaat Michigan seine Tochter getötet.

Mithilfe von Moos-Rückständen an seinen Schuhen konnte ein Team, unter anderem aus Botanik-Fachleuten, aufspüren, wo er die Leiche begraben hatte.

Einzigartig wie Fingerabdruck

Der Clou ist, dass Moos so einzigartig wie ein Fingerabruck sein kann. Denn: verschiedene Moosarten wachsen nur in ganz bestimmten Umgebungen und Zusammensetzungen - ihre Fragmente können verraten, wo sich eine Person genau aufgehalten hat.