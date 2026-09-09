Die US-amerikanische Animationsserie "South Park" ist für Seitenhiebe auf die aktuelle Politik bekannt.

Gerade Präsident Donald Trump steht häufig im Fokus und kommt dabei selten gut weg. Jetzt will die Serie sich als Reaktion auf seine letzten Anordnungen in "South America" umbenennen.

Der neue Name ist eine Anspielung auf die Entscheidung Trumps, den kanadischen Lake Ontario in "Lake America" umzutaufen - wohl aus Wut über den Handelsstreit mit Kanada. Ganz ähnlich hatte Trump das schon zu Beginn seiner zweiten Amtszeit mit dem Golf von Mexiko gemacht.

Google und Apple haben die Bezeichnung auf ihren amerikanischen Karten übernommen. Die Macher der "South-Park"-Serie haben gesagt, sie hätten sich beim neue Seriennamen vom "Mut und Patriotismus" dieser Plattformen inspirieren lassen.