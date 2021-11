Wenn Länder - wie jetzt gerade bei der Weltklimakonferenz - über weniger CO2-Ausstoß reden, sollten sie auch dazu stehen, wie viel CO2 durch ihr Militär entsteht.

Das schreiben Forschende, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, auf dem Wissenschaftsportal The Conversation. In einer früheren Studie waren sie zu dem Ergebnis gekommen, dass allein das US-Militär so viel Treibhausgase verursacht wie ganze Länder. Das US-Militär lag im Ranking zwischen den Länder Peru und Portugal. Die Forschenden kritisieren, dass zu wenig über CO2-Emissionen von den weltweiten Militär-Einheiten bekannt ist. Sie müssen nämlich nicht gemeldet werden. Neben den USA melden auch China, Indien, Saudi-Arabien und Israel ihre Werte nicht.

Schätzungen zufolge könnte das Militär für fünf Prozent des weltweiten Schadstoffausstoßes verantwortlich sein - das wäre mehr, als durch private Flüge und Schiffsverkehr zusammen verursacht wird. Flüge machen 1,9 % der Emissionen aus, Schiffe: 1,7 %.