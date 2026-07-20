Viele Restaurants und Hotels in Deutschland löschen schlechte Online-Bewertungen.

Die Deutsche Presse-Agentur hat bei mehr als 3700 Hotels und Restaurants per Stichprobe untersucht, ob dort Google-Bewertungen gelöscht wurden. In Großstädten wie Berlin, Köln und Frankfurt am Main hat fast jeder dritte Betrieb Bewertungen von Google löschen lassen. In kleineren Städten waren es deutlich weniger. Die Betriebe sagen, sie lassen Bewertungen löschen, die beleidigend oder erfunden sind. Verbraucherschützer sagen, dass Restaurants und Hotels auch immer öfter professionell mit Anwaltskanzleien gegen Bewertungen vorgehen - die Bewerter müssen dann zum Beispiel über Quittungen nachweisen, dass sie wirklich dort waren.

Laut einer EU-Transparenzdatenbank wurden im ersten Halbjahr fast 800.000 Bewertungen auf Google Maps gelöscht. 99,9 Prozent davon in Deutschland.