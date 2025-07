Sind das Krokodilstränen oder ist da jemand wirklich emotional berührt?

Wir nehmen nicht allen Menschen ihre Tränen gleichermaßen ab. Besonders aufrichtig wirken sie auf uns bei Menschen, die wir eher nicht mit großen Gefühlsausbrüchen verbinden: Zum Beispiel Männer oder auch Frauen, deren Gesichtsausdruck wenig warmherzig wirkt.

Auf alle Menschen betrachtet, ist der Effekt von Tränen eher klein, wie ehrlich jemand in einer Situation erscheint. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Plos One. Dafür wurden Experimente mit rund 3.500 Personen aus verschiedenen Ländern gemacht: Norwegen, Polen, Südafrika, Kanada und aus dem Vereinigten Königreich. Sie sollten Gesichter auf Fotos bewerten - teils mit, teils ohne digital hinzugefügte Tränen. Die gezeigten Personen befanden sich entweder in neutralen oder manipulativ wirkenden Situationen, etwa beim Versuch, sich beim Arzt vorzudrängeln.

Dass die Tränen besonders bei Männern als aufrichtig wahrgenommen wurden, erklärt sich das Team so: Gerade bei Menschen, die selten weinen, unterstellen Beobachtende eher einen echten Grund.