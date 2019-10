Eine neu entdeckte Art von Krustentieren sieht das offenbar ganz anders: In dem Maul eines Walhais in einem Aquarium in Japan fanden Forschende rund 1000 der kleinen Tiere. Sie gehören zur Familie der Gammaridea, einer Unterordnung der Flohkrebse. Die sind dafür bekannt, dass sie in allen möglichen Umgebungen leben: von hohen Bergen bis in die Tiefsee - und eben anscheinend auch innerhalb anderer Tiere.

Die Podocerus Jinbe getaufte Art ist ungefähr fünf Millimeter groß, hat einen braunen Körper und haarige Beine. Mit denen kann sie Futter fangen, das in das Maul des Walhais strömt. Und auch das frische Meerwasser, das regelmäßig reinkommt, macht das Maul des Walhais für die kleinen Krustentiere zu einem guten Lebensumfeld. Plus: Es gibt dort keine Feinde.