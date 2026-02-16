Kuba verdient mit dem Verkauf seiner Zigarren ins Ausland viel Geld.

Einmal im Jahr veranstaltet der Inselstaat ein großes Zigarrenfestival, zu dem Händler und Medienleute aus aller Welt kommen. Unter anderem werden da Zigarren versteigert, was Kuba mehrere Millionen Dollar bringt.

Ob es das Zigarrenfestival auch dieses Jahr gibt, ist unklar. Die Organisatoren haben es jetzt erst mal abgesagt. Als Grund nennen sie die Energiekrise in Kuba. Die hat sich durch Sanktionen der USA noch mal verschärft: Anfang des Jahres hat Präsident Donald Trump unter anderem angeordnet, dass Länder, die weiter Öl an Kuba verkaufen, mit US-Strafzöllen belegt werden.

Laut den Vereinten Nationen trifft der Treibstoffmangel zum Beispiel Krankenhäuser und die Wasserversorgung. Viele Airlines fliegen Kuba inzwischen nicht mehr an, weil es für die Maschinen kaum Treibstoff gibt.