Blöd nur, dass unser Zusammenleben immer stärker geprägt ist von digitalen Kontakten, ohne Berührungen. Die Wissenschaft arbeitet an einer Lösung. Im Fachmagazin Nature berichten Forschende, dass sie eine Art künstlicher, aber gefühlsechter "Haut" entwickelt haben, die man über einen Computer steuern kann. In einem Video wird gezeigt, wie eine Frau damit einem Kind quasi über den Rücken streicht. Die künstliche Haut wurde vorher wie ein großes Pflaster auf den Rücken des Kindes aufgeklebt. Die Frau streicht über einen Touchscreen mit der Hand über eine Simulation des Aufklebers. In dem echten Aufkleber sind Elektro-Elemente eingebaut, die Funkwellen empfangen. Die bringen dann den Aufkleber auf dem Kinderrücken zum Vibrieren - und das Kind freut sich ganz offenbar.

Die Kunsthaut ließe sich aber auch anders einsetzen, zum Beispiel in Virtual-Reality-Computerspielen oder damit Menschen mit einer Prothese wieder Berührungen spüren können. Allerdings verbraucht die künstliche Haut noch relativ viel Strom.