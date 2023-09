ChatGPT bald mit Stimme und Fotoanalyse

Die KI-Software ChatGPT soll mit dem neuesten Update auch eine Stimme bekommen und auf Bilder reagieren.

Das hat das US-Unternehmen hinter dem Chatbot, OpenAI, in einem Blogpost mitgeteilt. Dabei sollen Nutzerinnen und Nutzer zum einen mit ChatGPT sprechen können und Fragen stellen können. Sie können dann selbst auswählen, mit welcher von fünf verschiedenen Stimmen der Chatbot spricht. Zum anderen soll ChatGPT ab dem Update auf Fotos reagieren. Wer zum Beispiel eine Frage zu seinem Fahrrad hat, zu einem Gebäude beim Sightseeing oder einen Rezeptvorschlag für ein Gemüse sucht, soll davon einfach ein Foto machen und dazu seine Frage an den Chatbot richten. Laut OpenAI wurde diese Funktion vorher auch kritisch getestet, um Missbrauch zu vermeiden.

Update in den nächsten zwei Wochen

Die neuen Funktionen von ChatGPT sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen eingeführt werden - die Stimme laut Medienberichten erstmal nur in der App. Die neuen Sprach-Tools von OpenAI will jetzt auch Spotify nutzen - und zwar um Podcasts in anderen Sprachen zu übersetzen.