Startet ChatGPT jetzt auch noch als Komiker durch?

Bei einer Studie von zwei Psychologen an der University of Southern California haben die Witze von ChatGPT besser abgeschnitten, als die von Durchschnitts-Menschen aus den USA. Dazu ist ChatGPT gegen 105 Menschen angetreten. Sie sollten zum Beispiel die schlechteste Date-Idee nennen oder jemanden roasten - natürlich möglichst lustig. Im Schnitt fanden andere Menschen ChatGPT etwas lustiger als die Antworten der Durchschnitts-Menschen.

Verglichen mit professionellen Witzeschreiberinnen und -schreibern ist ChatGPT gleich auf. Die KI sollte Überschriften schreiben, so wie das US-Satiremagazin "The Onion". Die kamen bei der Mehrheit der rund 200 Testpersonen genau so gut an, wie die Original-Headlines.

Witzerzähler ohne Witz-Empfinden

Einer der Autoren meint, ihre Studie zeige, dass man die Emotionen, die einen guten Witz ausmachen, nicht empfinden muss, um selbst einen guten Witz zu erzählen. Und er meint, dass das ein Problem für professionelle menschliche Gagschreiber sein kann. Hollywood-Autorinnen und Autoren haben letztes Jahr deswegen gestreikt. Deshalb gelten in Hollywood jetzt strengere KI-Regeln.