Das US-Juraexamen oder auch Mediziner-Tests sind für KI-Systeme kein Problem mehr. Prüfungen in diesen Bereichen haben ChatGPT und Co. schon bestanden. Anders sah es bisher in Sachen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung aus. Hier war ChatGPT durchgefallen. Bis jetzt. Denn ein Team unter anderem der Uni Duisburg-Essen hat eine neuere Version zur US-Examens-Prüfung antreten lassen - und dieses Mal bestand die KI vier Zertifikats-Prüfungen im Rechnungswesen.

Bis zu 85 Prozent der Aufgaben korrekt

Für die Prüfung setzten die Forschenden drei unterschiedliche Versionen der künstlichen Intelligenz ein: eine nicht vortrainierte Version; eine leicht trainierte im Rechnungswesen und eine, die mit mehreren PlugIns ergänzt worden war. Ergebnis: Alle Versionen bestanden die Prüfung. Die am besten geschulte KI mit den PlugIns löste sogar gut 85 Prozent der Testaufgaben korrekt. Allerdings waren manche Antworten auch eher zum Lachen, wenn es um konkrete Anwendungsfälle ging.

Die aktuellen Ergebnisse zeigen laut den Forschenden, dass ChatGPT und Co. zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für menschliche Wirtschaftsprüfer und Steuerberater herangewachsen sind.