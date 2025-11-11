Weil wir in Zukunft immer häufiger KI nutzen werden, fordert der Digitalverband Bitkom, dass in Deutschland in den nächsten Jahren mehr Rechenzentren gebaut werden.

Der Verband will, dass die Politik es für Investoren einfacher macht, Serverfarmen aufzustellen. Laut Bitkom gibt es im Moment ungefähr 2000 Rechenzentren in Deutschland, 100 davon sind größere Anlagen. Die meisten stehen im Großraum Frankfurt am Main. Geplant sind Großprojekte in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Eine neue Studie im Fachmagazin Nature Sustainability zeigt, dass eine gute Lage dafür sorgen kann, dass die Rechenzentren weniger CO2 verursachen und weniger Wasser verbrauchen. Sie sollten dafür in Gebieten liegen, in denen es keinen Wassermangel gibt, und in denen direkt Strom erzeugt wird, zum Beispiel aus Windkraft, Wasserkraft oder durch Solar.