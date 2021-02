Es ist ein Klassiker unter den Videospielen - Montezuma's Revenge aus den 80ern.

Aber selbst Jahrzehnte später werden in dem Jump 'n' Run noch Rekorde aufgestellt - allerdings jetzt von einer KI. Im Fachmagazin Nature berichtet ein Wissenschaftsteam aus San Francisco von ihrem Weltrekord. "GeExplore" heißt die KI, die jetzt unter anderem den neuen Highscore in Montezuma's Revenge hält. Das Team hat sie auf 2.600 Videospiele von Atari losgelassen. Dabei konnte die KI auch erstmals bei Spielen punkten, bei denen andere Systeme vorher scheiterten.

Eigentlich geht es dabei gar nicht so sehr ums Gewinnen, sondern um neue Lernstrategien. Dafür kombiniert die KI eine Art Vorwissen mit einem Lernprozess, der durch Versuch, Irrtum, neuer Versuch immer besser wird. Diese Art des Lernens hat die KI auch schon in anderen Bereichen bewiesen: In einer Simulation konnte die KI einen Roboter dazu bringen, Tassen unbeschadet in ein Regal zu stellen.